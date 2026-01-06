TALENTOVANI VOGOŠĆANSKI FUDBALERI NA PRIJEMU KOD OPĆINSKOG NAČELNIKA

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović ugostio je mlade vogošćanske fudbalere koji su u proteklom periodu bili učesnici kampa u organizaciji Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

U Trening kampu N/FSBiH u Zenici boravili su Ajdin Numanović (FK Unis), Vedad Ridžanović (FK Sarajevo), Rijad Zec (FK Sarajevo), Emin Spahić (FK Igman Ilidža), Amar Kurbagić (FK Unis), Benjamin Velić (FK Unis) i Kerim Gajević (FK Željezničar).

Uz iskrene želje da naprave velike karijere, a da pritom ne zanemare na svoje obrazovanje, načelnik Hasanović je na kraju prijema mladim fudbalerima uručio prigodne poklone, te naglasio kako bi ih ovog ljeta volio vidjeti okupljenje u “vogošćanskoj reprezentaciji” na jednoj od sportskih manifestacija.

– Sportisti su često najbolji predstavnici sredina iz kojih dolaze. Upravo zbog toga smo posebno radosni da se sedam mladih fudbalera iz naše lokalane zajednice svojim radom i predanošću izborili za mjesto na kampu kojeg je organizovao N/FSBiH. Sport i mladi uvijek su bili i ostat će kombinacija koja će imati našu podršku – kazao je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.