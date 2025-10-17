SVJETSKI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA – HUMANOST I SOLIDARNOST U SREDIŠTU PAŽNJE

Svjetski dan borbe protiv siromaštva obilježava se širom svijeta 17. oktobra, s ciljem da se javnost podsjeti na svakodnevne izazove s kojima se suočavaju milioni ljudi koji žive u teškim socijalnim uslovima. Ovaj dan predstavlja poziv na akciju, empatiju i zajedničko djelovanje svih segmenata društva od institucija i organizacija, do pojedinaca.

Crveni križ općine Vogošća već dugi niz godina aktivno radi na pružanju pomoći najugroženijim građanima kroz brojne humanitarne akcije, podjelu prehrambenih i higijenskih paketa, podršku starijim osobama, kao i kroz edukativne i volonterske programe. Povodom Svjetskog dana borbe protiv siromaštva, članovi i volonteri Crvenog križa organizovali su aktivnosti s ciljem jačanja svijesti o važnosti solidarnosti i uzajamne podrške, posebno u vremenu kada mnogi sugrađani žive u neizvjesnim ekonomskim okolnostima.

Siromaštvo nije samo nedostatak materijalnih sredstava, već i nedostatak prilika za obrazovanje, zaposlenje, zdravstvenu zaštitu i dostojanstven život. Upravo zato, ovaj dan je podsjetnik da svaka zajednica, bez obzira na veličinu, može doprinijeti borbi protiv siromaštva bilo kroz volonterizam, donacije, podršku akcijama ili jednostavno kroz širenje svijesti o važnosti pomaganja drugima.

Crveni križ poziva sve građane da, svako na svoj način, doprinesu stvaranju društva u kojem solidarnost, empatija i humanost nisu samo riječi, nego svakodnevna praksa. Jer samo zajedničkim djelovanjem možemo smanjiti siromaštvo i osigurati dostojanstven život za svakog čovjeka.