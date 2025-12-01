SVJETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-a OBILJEŽILI VOLONTERI CRVENOG KRIŽA OPĆINE VOGOŠĆA: BRINITE O SVOM ZDRAVLJU BEZ STRAHA I PREDRASUDA

Volonteri Crvenog križa općine Vogošća danas su obilježili Svjetski dan borbe protiv AIDS-a kroz niz edukativnih aktivnosti. Građanima su dijelili informativne letke, razgovarali o preventivnim mjerama, te isticali značaj redovnog testiranja i pravovremenog liječenja. Ova akcija imala je za cilj podizanje svijesti i borbu protiv stigme koja često prati oboljele, a volonteri su još jednom pokazali posvećenost očuvanju zdravlja i dobrobiti zajednice. Akcija je protekla u duhu solidarnosti, a mnogi građani su se zadržali kako bi saznali više o važnim zdravstvenim temama. Volonteri su još jednom dokazali koliko je preventivno djelovanje važno za jačanje svijesti i brige o zajednici.

Ovaj dan obilježava početak godišnje kampanje koja ima za cilj da se dobije podrška javnosti i razviju programi za prevenciju širenja HIV infekcije, kao i da se obezbijedi edukacija i promoviše podizanje svijesti o problemima u vezi sa HIV/AIDS-om. Crvena boja simbolizira ljubav, a isticanjem crvene vrpce daje se podrška oboljelim od AIDS-a, te se njom simbolički želi podići svijest ljudi širom svijeta. Ovaj dan je prvi put obilježen 1988. godine, nakon održavanja svjetskog samita ministara zdravlja, sa kojeg je upućen poziv za duhom socijalne tolerancije i unaprjeđenja razmjene informacija o HIV/AIDS-u.