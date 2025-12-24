SVEČANIM MISAMA U VOGOŠĆI ĆE BITI OBILJEŽEN BADNJI DAN I BOŽIĆ

Povodom velikog katoličkog blagdana Božića, kojim se slavi rođenje Isusa Krista, večeras će se u crkvi Blažene majke Terezije u Vogošći održati misa polnoćka, a u sutra na sam Božić u 10 sati također će se održati svečana misa. Velečasni don Michele Capasso, župnik vogošćanske crkve čestitao je svim vjernicima nastupajući blagdan i pozvao ih da se vole i oproste jedni drugima.

Osim misnog slavlja obilježavanje Božića prate brojni običaji, poput kićenja božićnog drvceta, odlaska na misu polnoćku, pjevanja božćnih pjesama i darivanja. Brojni običaji za cilj imaju želju za blagostanjem, dobrim urodom, napretkom i dobrim zdravljem. Badnjak je bogat raznim običajima poput unošenja slame u kuću, uređenja blagdanskog stola, pripreme božićne hrane i odlaska na polnoćku. Božić je dan, kada se s puno radosti, nade i žara u svečanom, veselom raspoloženju slavi rođenje Isusa. Proslavlja se u krugu porodice, a sljedeći dan, na dan svetog Stjepana posjećuju se rođaci, prijatelji i susjedi i s njima se svečano proslavlja uz bogatu trpezu.