SVEČANI POČETAK ŠKOLSKE GODINE I DOČEK PRVAČIĆA U OŠ „IZET ŠABIĆ“

Početak nove školske 2025/2026. godine donio je radost i uzbuđenje u školskim klupama širom naše općine. Najviše pažnje, naravno, privukli su naši prvačići – mališani OŠ „Izet Šabić“ koji su po prvi put sjeli u školske klupe i time započeli jedno od najljepših životnih putovanja. Školska dvorišta i učionice ispunila je dječija graja, osmijesi i radoznali pogledi. Učitelji, nastavnici i direktor OŠ „Izet Šabić“ Medžid Hasković srdačno su dočekali nove učenike, a posebno pripremljenim priredbama, recitacijama i pjesmom prvačićima je uljepšan ovaj važan dan. Roditelji i članovi porodica s ponosom su prisustvovali svečanosti, dijeleći s djecom emocije koje se pamte cijeli život.

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović sa saradnicima obišao je pomenutu školu, prvačićima uručio poklone, a roditeljima i nastavnicima uputio riječi podrške i ohrabrenja na početku nove školske godine.

Na susretu su prvačići pokazali svoju vedrinu kroz pjesmu i stihove, podijelili radost zbog polaska u školu, te se pohvalili da već znaju poneko slovo i brojeve.

Početak školovanja predstavlja veliki korak za djecu, ali i za roditelje, učitelje i cijelu zajednicu. Upravo zato, svake godine se nastoji da ovaj trenutak bude što topliji i radosniji. Naši prvačići zaslužuju da prvi školski dan zapamte kao lijepo iskustvo, ispunjeno pažnjom, ljubavlju i podrškom.

Škola nije samo mjesto učenja, već i odrastanja, sklapanja prijateljstava i otkrivanja novih svjetova. Želimo svim učenicima sretan i uspješan početak školske godine, a našim dragim prvačićima posebnu dobrodošlicu u školske klupe – neka im putovanje kroz znanje i obrazovanje bude ispunjeno radošću, kreativnošću i uspjesima.