SUZE, PJESMA I PONOS – OPROŠTAJ OD HALIDA BEŠLIĆA

Vijest o smrti Halida Bešlića rastužila je cijelu Bosnu i Hercegovinu, a posebno one koji su ga poznavali kao čovjeka velikog srca i dobrote. Vogošćani ga pamte po iskrenosti, skromnosti i pomoći koju je pružao u teškim trenucima, posebno tokom poplava i klizišta u maju 2014. godine kada je pokazao koliko je blizak običnom čovjeku.

Njegove pjesme, osmijeh i toplina ostat će zauvijek u sjećanju svih koji su ga voljeli i s ponosom slušali njegov glas. Halid Bešlić je svojim prepoznatljivim glasom otpjevao i pjesmu o Vogošći pod nazivom „Jedna ljubav, jedna mati”, u kojoj je na poseban način izrazio emociju i povezanost, ostavljajući Vogošćanima stihove koji se pamte s ponosom i toplinom.

Halid Bešlić je bio pjevač čiji je glas grijao duše i spajao generacije. Njegove pjesme bile su više od muzike, bile su emocija, sjećanje i životni put mnogih. Bio je čovjek naroda, jednostavan, iskren i pun topline, baš kao i stihovi koje je pjevao. Njegov glas će zauvijek ostati dio naše svakodnevice, podsjećajući nas na iskrenost i ljubav prema ljudima i zavičaju.

Komemoracija legendarnom Halidu Bešliću održana je u Narodnom pozorištu Sarajevo, nakon čega je klanjana dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji i ukop na Barama. Tevhid je proučen u Gazi Husrev-begovoj džamiji.

Halide, neka ti je vječni rahmet i laka bosanska zemlja. Ostavio si nam pjesme koje će živjeti dok ima onih koji vole, osjećaju i pamte. Tvoj glas će zauvijek odzvanjati među ljudima, kao podsjetnik na dobrotu, emociju i dušu jednog istinskog čovjeka.