SUTRA UTRKA „VOGOŠĆA 5K“ : SAZNAJTE KOJE ĆE VOGOŠĆANSKE ULICE BITI ZATVORENE ZA SAOBRAĆAJ

Završene su višemjesečne pripreme za održavanje osme ulične Utrke za sve generacije “Volvo run Vogošća 5K” koja će se održati sutra 13. septembra. Zbog toga će u pojedinim ulicama doći do obustave saobraćaja, odnosno na dionici na kojoj će se odvijati utrka. Od 16 do 19 :30 sati vozila neće moći saobraćati u ulicama Jošanička, Omladinska, Akifa ef. Biserovića, Igmanska ulica , Braće Kršo, stadion Hakija Mršo i ulica Izeta Delića. S prolaskom posljednjeg trkača kroz cilj, saobraćaj se normalizuje. Po upustvima policijskih službenika u vrijeme obustave saobraćaja vozači će moći koristiti alternativne pravce. Građani se mole za strpljenje i razumjevanje a iz Organizacionog odbora pozivaju građane da svojim prisustvom podrže sve takmičare i uveličaju ovu značajnu sportsku manifestaciju.

Utrka će se održati sutra 13.09.2025. sa početkom u 18:00h. Prije glavne utrke održat će se BASH kids run za najmlađe takmičare (2013 -2019 godišta) sa startom u 17:00h.U pripremi je bogat startni paket za sve trkače. Pripremljena su još neka iznenađenja za učesnike kao i nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, najbržu Vogošćanku i Vogošćanina.