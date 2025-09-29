SUTRA U VOGOŠĆI PROMOCIJA KNJIGE “JA SAM ALEN”

JU KSC Vogošća u saradnji sa SŠC Vogošća organizuje promociju knjige “Ja sam Alen” autora Alena Muhića. Utorak, 30.9.2025. u 18.00 sati, kino sala JU Kulturno – sportski centar Vogošća “Jasmin Isanović Žuti”.

Knjiga “Ja sam Alen” je potresno svjedočenje o životu dječaka rođenog nakon čina ratnog silovanja. Njegova biološka majka silovana je 1993. godine u Foči, a nakon rođenja, ga je ostavila u bolnici u Goradžu. Alen je živio u porodici u kojoj je imao dovoljno ljubavi, poštovanja i podrške tako da je odrastao u uspješnog mladog čovjeka koji svoju životnu priču dijeli sa drugima, između ostalog kako bi pomogao djeci rođenoj nakon čina ratnog silovanja.

Danas je uspješan muškarac, otac trojice sinova, zaposlenik bolnice u kojoj se rodio, autor knjige ‘Ja sam Alen’ zagovornik ljudskih prava. Alen i njegova knjiga su potvrda da dobro može pobijediti zlo. Dođite i vi sutra u kino salu JU KSC Vogošća da zajedno pružimo podršku i ljubav ovom neustrašivom mladom čovjeku.