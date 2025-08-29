SUTRA U VOGOŠĆI POSTAVLJANJEM INSTALACIJE NESTALOG LIKA BIĆE OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN NESTALIH OSOBA

Sutra će se u Vogošći u 11 sati na Trgu branilaca Vogošće, postavljanjem instalacije nestalog lika obilježiti Međunarodni dan nestalih osoba. Sa ovog mjesta članovi Udruženja porodica nestalih Općine Vogošća će još jednom pozvati nadležne da im pomognu u pronalasku njihovih najbližih.

Predsjednica Udruženja porodica nestalih Općine Vogošća Ema Čekić ističe da nestali ne smiju biti zaboravljeni, a društvo i institucije moraju uložiti dodatne napore kako bi se ovo pitanje što prije riješilo. Također, ona dodaje da je ovaj dan ujedno i podsjetnik da solidarnost, empatija i zajednička borba za istinu i pravdu moraju ostati trajna obaveza svih nas.

Ovaj dan, koji se širom svijeta obilježava 30. augusta, prilika je da se još jednom skrene pažnja na bol i patnju porodica koje već decenijama tragaju za svojim najmilijima. Obilježavanjem ovog datuma Vogošća se pridružuje zajedničkoj borbi za istinu, pravdu i očuvanje sjećanja na sve nevine žrtve čija sudbina još uvijek nije razjašnjena.