SUTRA U KRIVOGLAVCIMA OBILJEŽAVANJE 84. GODIŠNJICE PARTIZANSKE DIVERZANTSKE AKCIJE 1941. GODINE

U organizaciji Udruženja Antifašista i boraca narodno oslobodilačkog rata Vogošća sutra će biti obilježena 84. godišnjica stradanja stanovnika u naselju Krivoglavci. U noći 6. na 7. septembar 1941. godine partizanske snage minirale su prugu u blizini Krivoglavaca, a u znak odmazde okupator je 7. septembra 1941. godine ubio na desetine civila u Vogošći, Reljevu i Ilijašu.

Program obilježavanja počinje sutra u 10:00 sati. Na spomeničkom kompleksu u Krivoglavcima biće pročitani litererni radovi i referati. Delegacije će položiti cvijeće i odati počast svim žrtvama fašističkog terora.