SUTRA TEMATSKA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NA TEMU PROBLEMA GRIJANJA U VOGOŠĆI

Uprkos niskim temperaturama i činjenici da je grijna sezona uveliko počela preduzeće “Bags-Energotehnika” još uvijek nije počelo sa isporukom toplotne energije Vogošćanima. Iz resornog ministarstva su naložili preduzeću da to odmah učine, a u skladu sa zaključcima Općinskog vijeća Vogošća sa 10.redovne sjednice od 25.09.2025. za sutra u 11 sati sazvana je 1. tematska sjednica Općinskog vijeća Vogošća na kojoj će biti razmatrana samo jedna tačka, problem stanovnika Vogošće, korisnika centralnog grijanja.

Općinsko vijeće Vogošća je uputilo pozive svim relevantnim faktorima i nadležnim institucijama da se pojave na sjednici i u otvorenom dijalogu suoče stavove i iznađu najbolja rješenja za građane Vogošće koji se još uvijek smrzavaju u svojim stanovima jer im preduzeće “Bags-Energotehnika” ne isporučuje toplotnu energiju.