SUTRA PROMOCIJA KNJIGE “PRIČE IZ SRCOLIKE ZEMLJE” AUTORA ELVIRA HALILOVIĆA

Knjiga „Priče iz srcolike zemlje“ prvijenac je novinara Elvira Halilovića, u kojoj, na djeci prihvatljivom jeziku govori o ljepotama naše zemlje. Ovo nije knjiga namijenjena samo djeci nego i svim ljubiteljima pisane riječi.

Prije četiri mjeseca je izašla knjiga, ali ovo je prva velika promocija, do sada je to bilo u školama i vrtićima, zbog toga imam najveću tremu, kaže Elvir. Ukupno je sedamnaest priča u ovoj knjizi, a zašto sedamnaest to ćete otkriti sutra u 18 sati u Kino sali gdje će Elvir poznatiji kao Čikopisac Vogošćanima predstaviti svoju knjigu. Svi ste dobrodošli!