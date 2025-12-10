SUTRA PROMOCIJA KNJIGE MUHAMEDA ŽERE „RAZUMJETI PA PJEVATI SEVDALINKE“

Sutra će u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo sa početkom u 17h biti održana promocija nove knjige Muhameda Žere pod nazivom „Razumjeti pa pjevati sevdalinke“. Žero se već 50 godina bavi istraživanjem tradicionalne bosanskohercegovačke pjesme, sevdalinke i već je objavio dvije knjige „Sevdah Bošnjaka“ i „Sevdalinke-505 pjesama sa notnim zapisima“.

Promotori knjige su ugledni književnik Mile Stojić i Izudin Šikalo, vlasnik „Dobre knjige“. U muzičkom dijelu večeri će nastupiti vrhunski interpretatori i instrumentalisti: Lejla Jusić, Muhamed Softić Hamić, Ezher Helja, Miralem Bašić i Samir Gazap.

Muhamed Žero je zaljubljenik u sevdalinku i čuvar izvornog muzičkog naslijeđa koji s ljubavlju duže od pet decenija proučava za mnoge najljepšu pjesmu. Poziva sve ljubitelje sevdaha i umjetnost na sutrašnju promociju njegove treće knjige „Razumjeti pa pjevati sevdalinke“. Ulaz je slobodan.