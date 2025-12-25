Naslovnica VIJESTI INFO SUTRA GODIŠNJICA BITKE ZA SJENIČKU KOSU I ORAHOV BRIJEG

SUTRA GODIŠNJICA BITKE ZA SJENIČKU KOSU I ORAHOV BRIJEG

U organizaciji JOB – Unije veterana općine Vogošća,  sutra će se na platou kod spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na Sjeničkoj kosi,  obilježiti  32. godišnjica bitke za Sjeničku kosu i Orahov brijeg.  Evocirat će se  uspomene na bitku vođenu 27. decembra 1993.godine i herojstvo pripadnika Armije BiH.

Vazno je podsjetiti na činjenicu, da su tada  borci Armije Bosne i Hercegovine na Sjeničkoj kosi zaustavili elitne agresorske jedinice iz Srbije, a čime je i pred Tribunalom u Hagu dokazivano učešće Srbije u Agresiji na  BiH.

Program sutrašnjeg obilježavanja na Sjeničkoj kosi počinje u 13. sati.

