SUTRA ĆE BITI OBILJEŽENA 33. GODIŠNJICA BITKE ZA BRDO ŽUČ

U organizaciji Udruženja RVI i logoraša uz podršku Općine Vogošća sutra će na lokalitetu Tri bukve biti obilježena 33. godišnjica Bitke za brdo Žuč.
U ofanzivi koja je trajala tih septembarskih dana 1992. godine poginuo je „Zlatni ljiljan“, kapetan Mujo Šejto. Bitka za Žuč ostala je upamćena i po tome što je agresor u namjeri da zauzme linije branitelja kao živi štit koristio ljude zarobljene u vogošćanskim logorima.
Polazak na Žuč planiran je sutra, 18. septembra nakon polaganja cvijeća na spomen obilježje kod Šabanove kuće u 14:00 sati.
Centralna manifestacija na brdu Žuč biće održana u 14:30 sati uz prigodan program.