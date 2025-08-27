Naslovnica VIJESTI INFO SUTRA 9. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

SUTRA 9. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Od
Azra Mešanović
-
22

Sjednica će se održati u  ČETVRTAK, 28.08.2025. godine sa početkom u  10:00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.

Za istu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja i inicijative
  2. a) Odluka o usvajanju Regulacionog plana Svrake – Nacrt
  3. b) Odluka o provođenju Regulacionog plana Svrake – Nacrt
  4. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska 78
  5. Rješenje o utvrđivanju  javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji primarne i  sekundarne  kišne  i  fekalne  kanalizacije  u  naselju Hotonj IV – Prijedlog
  6. Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na regulaciji, ucjevljenju i  čišćenju dijela Poljinskog potoka – naselje Orahov Brijeg – Prijedlog
  7. Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji fekalne i oborinske       kanalizacione mreže u naselju Orahov Brijeg  – Prijedlog
  8. Rješenje o razrješenju jednog člana Općinske izborne komisije Vogošća
  9. a)   Rješenje o razrješenju člana Komisije za Statut i propise
  10. Rješenje o imenovanju člana Komisije za Statut i propise
  11. Izvještaj o prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća za period 01.01. – 30.06. 2025. godine
  12. Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za period  01.01. – 30.06.2025. godine
  13. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU „Kulturno – sportski centar“ Vogošća za period 01.01 – 30.06.2025. godine
  14. Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01. – 30.06.2025. godine
  15. Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta za period 2026. – 2028. godina
  16. Informacija o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.-30.06.2025. godine

 

