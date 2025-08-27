SUTRA 9. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Sjednica će se održati u ČETVRTAK, 28.08.2025. godine sa početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.
Za istu je predložen slijedeći:
DNEVNI RED
- Vijećnička pitanja i inicijative
- a) Odluka o usvajanju Regulacionog plana Svrake – Nacrt
- b) Odluka o provođenju Regulacionog plana Svrake – Nacrt
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska 78
- Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji primarne i sekundarne kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV – Prijedlog
- Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na regulaciji, ucjevljenju i čišćenju dijela Poljinskog potoka – naselje Orahov Brijeg – Prijedlog
- Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacione mreže u naselju Orahov Brijeg – Prijedlog
- Rješenje o razrješenju jednog člana Općinske izborne komisije Vogošća
- a) Rješenje o razrješenju člana Komisije za Statut i propise
- Rješenje o imenovanju člana Komisije za Statut i propise
- Izvještaj o prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća za period 01.01. – 30.06. 2025. godine
- Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za period 01.01. – 30.06.2025. godine
- Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU „Kulturno – sportski centar“ Vogošća za period 01.01 – 30.06.2025. godine
- Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01. – 30.06.2025. godine
- Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta za period 2026. – 2028. godina
- Informacija o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.-30.06.2025. godine