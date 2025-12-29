Naslovnica VIJESTI SUTRA 13. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Sjednica će se održati sutra sa početkom u 0900 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Vijećnička pitanja i inicijative
  2. Budžet Općine Vogošća za 2026. godinu – Prijedlog
  3. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu – Prijedlog
  4. Odluka o priznanjima Općine Vogošća – Prijedlog
  5. Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade vijećnicima, članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća – Prijedlog
  6. Odluka o usvajanju Gender akcionog plana Općine Vogošća za period od 2026. do 2031. godina – Prijedlog
  7. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Općine Vogošća za period 2026. godina – 2028. godina – Prijedlog
  8. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Braće Kršo bb – Prijedlog
  9. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Omladinska broj 41 – Prijedlog
  10. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Skendera Kulenovića broj 28 – Prijedlog
  11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska broj 78, broj: 01-02-1525/25 od 28.08.2025.godine – Prijedlog
  12. Odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o partnerstvu za realizaciju projekta „Spomen soba šehidima i poginulim borcima Općine Vogošća“ – Prijedlog
  13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi općine Vogošća – Prijedlog
  14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi općine Vogošća – Prijedlog
  15. Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) Općine Vogošća – Nacrt
  16. Program rada Općinskog načelnika, Jedinstvenog Općinskog organa uprave i ostalih Općinskih službi Općine Vogošća za 2026. godinu
  17. Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2026. godinu – Prijedlog
  18. Plan rada i finansijski plan JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća za period 01.01.-31.12.2026.godinu
  19. a) Rješenje o razrješenju člana Drugostepene stručne komisije   b) Rješenje o imenovanju člana Drugostepene stručne komisije

