SUTRA 12. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Sjednica će se održati  sutra sa početkom u  1000 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Vijećnička pitanja i inicijative
  2. Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za produženje postojećih ugovora o korištenju prostorija
  3. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici P.O. Zvijezda broj 48 – Prijedlog
  4. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Samira Gradišića broj 7 – Prijedlog
  5. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici P.O. Zvijezda broj 46 – Prijedlog
  6. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici P.O. Zvijezda broj 34 – Prijedlog
  7. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici P.O. Zvijezda broj Jošanička broj 13 – Prijedlog
  8. Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2026. godinu – Nacrt
  9. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Općine Vogošća za period 2023-2024.godina
  10. Izvještaj o realizaciji Turističkog akcionog plana Općine Vogošća za 2024.godinu
  11. Informacija o komunalnoj higijeni i održavanju zelenih površina na području općine Vogošća u 2025.godini
  12. Informacija o stanju dječijih i sportskih igrališta na području općine Vogošća

 

