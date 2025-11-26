SUTRA 12. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Sjednica će se održati sutra sa početkom u 1000 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.
Za sjednicu je predložen slijedeći:
D N E V N I R E D
- Vijećnička pitanja i inicijative
- Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za produženje postojećih ugovora o korištenju prostorija
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici P.O. Zvijezda broj 48 – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Samira Gradišića broj 7 – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici P.O. Zvijezda broj 46 – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici P.O. Zvijezda broj 34 – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici P.O. Zvijezda broj Jošanička broj 13 – Prijedlog
- Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2026. godinu – Nacrt
- Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Općine Vogošća za period 2023-2024.godina
- Izvještaj o realizaciji Turističkog akcionog plana Općine Vogošća za 2024.godinu
- Informacija o komunalnoj higijeni i održavanju zelenih površina na području općine Vogošća u 2025.godini
- Informacija o stanju dječijih i sportskih igrališta na području općine Vogošća