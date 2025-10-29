SUTRA 11. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Sjednica će se održati u ČETVRTAK,30.10.2025. godine sa početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.
Za istu je predložen slijedeći:
DNEVNI RED
- Vijećnička pitanja i inicijative
- Budžet Općine Vogošća za 2026. godinu – Nacrt
- Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Vogošća za 2025.godinu – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Braće Kršo bb – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska broj 50 – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Braće Halać broj 12 – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Rašida Bešlije broj 5 – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska broj 72 – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Kobilja Glava broj 18 – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici P.O. Zvijezda broj 38 – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska broj 50 – Prijedlog
- Gender akcioni plan Općine Vogošća za period od 2026. do 2031. godine – Nacrt
- Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za period01-30.09.2025. godine
- Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih škola Vogošće i Srednjoškolskog centra Vogošća na kraju školske 2024/2025.godine
- Informacijao realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.-30.09.2025. godine