SUTRA 11. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Od
Azra Mešanović
-
21

Sjednica će se održati u  ČETVRTAK,30.10.2025. godine sa početkom u  10:00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.

Za istu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja i inicijative
  2. Budžet  Općine Vogošća za 2026. godinu – Nacrt
  3. Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Vogošća za 2025.godinu –  Prijedlog
  4. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Braće Kršo bb – Prijedlog
  5. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska broj 50 – Prijedlog
  6. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Braće Halać broj 12 – Prijedlog
  7. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Rašida Bešlije broj 5 – Prijedlog
  8. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska broj 72 – Prijedlog
  9. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Kobilja Glava broj 18 – Prijedlog
  10. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici P.O. Zvijezda broj 38 – Prijedlog
  11. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska broj 50 – Prijedlog
  12. Gender akcioni plan Općine Vogošća za period od 2026. do 2031. godine – Nacrt
  13. Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za period01-30.09.2025. godine
  14. Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih škola Vogošće i Srednjoškolskog centra Vogošća na kraju školske 2024/2025.godine
  15. Informacijao realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.-30.09.2025. godine

 

