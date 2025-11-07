SUANA POJATA NIŽE USPJEHE NA BROJNIM TAKMIČENJIMA IZ RITMIČKE GIMNASTIKA

Suana Pojata je odlična učenica OŠ “Zajko Delić”. Ova taletovona djevojčica je i uspješna sportašica.Već nekoliko godina se bavi ritmičkom gimnastikom i osvojila je brojne medalje. Suana svojom pojavom jednostavno plijeni.

Radoznala i vesela s lakoćom savladava školsko gradivo i postiže izvrsne rezultate. Osim školskih obaveza zanimaju je i druge stvari pa je veoma rano počela istraživati i pronalaziti hobije kojima će popuniti svoje slobodno vrijeme. Gimnastika se brzo izdvojila kao posebna ljubav, a Suana je nizala trening za treningom, nastup za nastupom, nagradu za nagradom.

Ritmička gimnastika jedan je od najljepših sportova na svijetu i možda baš ova djevojčica jednog dana bude među djevojčicama koje će braniti boje naše zemlje na svjetskoj sceni.