STANOVNICIMA VOGOŠĆE KONAČNO PUŠTENO GRIJANJE

Stanovnicima Vogošće konačno je pušteno grijanje. Nakon brojnih zastoja i prebacivanja loptica na relaciji Vlada KS – BAGS – Energotehnika i čekanja i njihovi stanovi su topli.

Ministarstvo je prvi put blagovremeno obezbijedilo novčana sredstva i energent, međutim, grijna sezona u Vogošći nije mogla započeti na vrijeme zbog tehničkih poteškoća.

Iako su radovi na osposobljavanju kotla završeni još u subotu, u preduzeću Bags Energotehnika d.d. suočili su se s pucanjem vrelovoda na dva mjesta. Zahvaljujući pomoći zaposlenih iz KJKP Toplane Sarajevo, ti kvarovi uspješno su otklonjeni.

Kako sada stvari stoje, građani bi bez zastoja trebali imati grijanje do kraja januara.