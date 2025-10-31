STANOVNICI NASELJA TIHOVIĆI VEĆ DANIMA BEZ GRADSKOG PRIJEVOZA

Stanovnici naselja Tihovići već mjesecima su suočeni sa neredovnim gradskim prijevozom, koji posljednjih nekoliko dana uopšte ne funkcioniše. U naselju je više od 150 domaćinstava, pa su i svakodnevne potrebe stanovnika ogromne, od odlaska na posao, doktoru, djece u školu. Sve to postalo je gotovo nemoguće, zbog čega su ogorčeni stanovnici Tihovića i Blagovca često primorani plaćati usluge taxi prevoza.

Kako nam je kazao sekretar MZ Blagovac Munib Halać građani su ogorčeni jer bez ikakve najave ostali su bez gradskog prijevoza koji je mnogima potreban. Ističe da se nadaju da će Ministarstvo saobraćaja KS I GRAS prepoznati gorući problem i da će obezbjediti adekvatno zamjensko vozilo u protivnom biće primorani održati proteste.