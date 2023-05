ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE: U OPĆINI VOGOŠĆA NEMA OPASNOSTI OD POPLAVA

Iako je proteklih dana zbog povremeno obilnijih padavina došlo do porasta vogošćanskih vodotoka, opasnosti od poplava nema. Stanje je pod kontrolom i redovno se prati u Općinskom štabu civilne zaštite. Zbog neočišćenih kanalizacionih odvoda i slivnih rešetki dešava se da usljed jakih pljuskova dođe do začepljenja pa i do izlijevanja vode na saobraćajnice ili na parkinge. Osim pripadnika civilne zaštite koji izlaze na teren, ovaj posao je i u nadležnosti upravitelja zgrada i stanara koji trebaju održavati odvode. Iz Civilne zaštite Općine Vogošća upozoravaju građane da budu oprezni ukoliko se kreću na područjima na kojima su se nalazila minska polja, da budu oprezni, jer zbog padavina i dalje postoji mogućnost pomjeranja i pronalaska neeksplodiranih ubojnih sredstava. U slučaju pronalaska građani su dužno odmah pozvati policiju ili Kantonalnu upravu civilne zaštite.