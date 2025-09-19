SŠC Vogošća i ove godine učestvuje u projektu Superschools – programu razmjene učenika koji povezuje mlade, otvara nova prijateljstva i širi horizonte. Tako su tokom 2025. godine učenici Srednjoškolskog centra Vogošća nekoliko dana boravili u Tirani, nakon čega su prijatelji iz Albanije proveli nekoliko dana u Vogošći. Tom prilikom je za drage goste i općinski načelnik Migdad Hasanović upriličio prijem.

Ove posjete se odvijaju u okviru RYCO Superschools, programa razmjene škola na Zapadnom Balkanu i ima za cilj podršku izgradnje mira i povjerenja kao i međukulturnom učenju i dijalogu među školama, učenicima i njihovim zajednicama. U razgovoru sa Elvirom Sućeskom, direktorom SŠC Vogošća smo saznali da će vogošćanski srednjoškolci u narednom period ići u susjednu Srbiju u Gornji Milanovac, a da će nakon toga srbijanski učenici posjetiti Općinu Vogošća.