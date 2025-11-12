SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “VOGOŠĆA” PROSLAVILO 65 GODINA RADA I POSTOJANJA

Udruženje sportskih ribolovaca „Vogošća” obilježilo je 65 godina uspješnog rada i postojanja svečanom sjednicom održanom u Velikoj sali Općine Vogošća. Ovom prilikom članovi su se prisjetili bogate tradicije, brojnih uspjeha i aktivnosti koje su obilježile rad udruženja kroz decenije.

Predsjednik SRD-a Mirsad Gajević zahvalio se svima koji su kroz godine podržavali rad udruženja i doprinijeli njegovom razvoju.

Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, prijatelji udruženja, te načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, koji je u svom obraćanju istakao značaj sportskog ribolova u promociji ekologije, druženja i očuvanja prirode.

U okviru programa dodijeljena su priznanja i zahvalnice istaknutim članovima i saradnicima koji su dali poseban doprinos razvoju i kontinuitetu rada udruženja. Jubilej je protekao u svečanom i prijateljskom ozračju, uz podsjećanje na zajedništvo i ljubav prema prirodi koja je oduvijek krasila vogošćanske ribolovce.