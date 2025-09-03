SOCIJALNO PREDUZEĆE “GREENS” ZA UZGOJ ORGANSKOG MIKROPOVRĆA ZAPOŠLJAVA OSOBE SA INVALIDITETOM

Socijalno preduzeće “Greens” je prvo preduzeće za proizvodnju mikropovrća, začinskog bilja i jestivog cvijeća u BiH. Nastalo je uz podršku nevladine organizacije Proreha koja se bavi radnom rehabilitacijom, edukacijom i osposobljevanjem i zapošljavanjem osoba s invaliditetom i drugih teško upošljivih kategorija ljudi.

Već godinama uspješno djeluju na području Općine Vogošća i kroz različite programe koje nude je prošlo oko 400 osoba iz marginaliziranih kategorija, prije svega osoba sa invaliditetom. Pružene su im različite vrste znanja i stekli su određene vještine tako da su našli svoje mjesto na otvorenom tržištu rada.

“Greens” se bavi inovativnim pristupima u poljoprivredi, a povrće prozvode tokom cijele godine. U ovom socijalnom preduzeću se bave urbanom poljoprivredom i razvili su inovativan koncept urbane kontejnerske sadnje, koji omogućava uzgoj biljaka u gradskim sredinama, bez potrebe za velikim prostorom.

U razgovoru sa Vedadom Vajzovićem, direktorom preduzeća i Harisom Kanlićem, rukovodiocem proizvodnje saznali smo da je jedan od ključnih elemenata ovog sistema integracija solarnog panela, koji omogućava napajanje svih potrebnih sistema za rast biljaka, uključujući rasvjetu, sisteme za navodnjavanje i ventilaciju. Solarni sistem smanjuje troškove energije, čineći ovu tehnologiju održivijom i ekološki prihvatljivijom.

U procesu proizvodnje i distribucije važnu ulogu imaju osobe s invaliditetom. Ovo je idealan posao za njih, jer oni biljkama pružaju posebnu pažnju i ljubav, imaju istančan osjećaj za mikro detalje što ih čini stručnjacima u ovoj profesiji. Greens proizvode možete pronaći u mnogim marketima, i na taj način pružiti podršku ovim vrijednim i posebnim ljudima.