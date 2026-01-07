Naslovnica VIJESTI INFO SNIJEG POSEBNA RADOST NAJMLAĐIH VOGOŠĆANA

Raspust sa snijegom najbolja je  kombinacija za dobro provedan dan na školskom rasputu.   U  jednom od vogošćanskih naselja i ove godine zatekli smo mali broj  djece koja su napravila sanjkalište. Njihov smijeh,  vesela vriska  i sankanje zvukovi su koji se ovaj dio Vogošće oživjeli i podsjetili na nekadašnju najdražu zimsku dječju zabavu.  Djevojčaci, Husein, Omer, Faris i Adel Al,  koje smo zatekli kod vogošćanske džamije,kažu da im je  zima donijela zajedničku igru, te pozivaju i svoje vršnjake da im se pridruže u igri i zabavi.

 Za dobar i ispunjen zimski dan djeci ne treba puno, malo igra, smjeha i snijeg. Sa igrom se počinje  rano, a završava kada se pojavi umor. Pravila nema mnogo, važno je da su sanke brze i društvo dobro. Za sve njih je najvažnije da su napolju, da se kreću i zajedno provode vrijeme stvarajući naljepše uspomene.

