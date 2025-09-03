SMANJEN BROJ PROVALA I KRAĐA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

Prema podacima Policijske uprave Vogošća, u proteklom periodu evidentan je pad broja provala i krađa na području naše općine. Ovaj trend ohrabruje i pokazuje da mjere koje se poduzimaju u oblasti sigurnosti daju konkretne rezultate. Poseban akcenat stavljen je na preventivne aktivnosti, češće policijske patrole, ali i dobru saradnju policije i građana. Upravo povjerenje i pravovremeno prijavljivanje sumnjivih aktivnosti doprinijeli su boljoj zaštiti imovine i sigurnosti naših sugrađana.

Policija je intenzivirala svoje aktivnosti kako bi počinioci svih krivičnih djela bili otkriveni i procesuirani. Prema informacijama Policijske uprave Vogošća, patrolne jedinice su pojačane na kritičnim lokacijama, a građanima se savjetuje da prijave svaku sumnjivu aktivnost u svom okruženju. Također, građanima se preporučuje da dodatno obezbijede svoje stambene objekte, da ne ostavljaju vrijedne predmete na vidljivim mjestima, kao i da prilikom dužeg odsustva od kuće obavijeste komšije ili bližnje kako bi povremeno nadgledali objekat.

Iz Policijske uprave Vogošća poručuju da će nastaviti s intenzivnim radom na terenu, kako bi se ovakav pozitivan trend zadržao i u narednom periodu. Sigurnost građana ostaje prioritet, a smanjenje broja provala i krađa pokazatelj je da zajednički rad i odgovornost mogu donijeti vidljive rezultate.

MUP KS apeluje na građane da u slučaju bilo kakvih saznanja odmah kontaktiraju policiju putem broja 122, jer pravovremena dojava može značajno doprinijeti sprječavanju krivičnih djela i brzom hvatanju počinilaca.