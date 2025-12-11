SLUŽBI PRVE MEDICINSKE POMOĆI DONIRANA VRIJEDNA OPREMA

Shodno Programu rada Štaba civilne zaštite za 2025. godinu danas (11.12.2025. godine) , u prostorijama Doma zdravlja Vogošća izvršena je primopredaja nabavljene opreme za opremanje Službe prve medicinske pomoći (spirometar, ekg uređaj, sterilizator i inhalator) , a sve u svrhu opremanja i poboljšanja zdravstvene usluge našim sugrađanima koju sakodnevno pružaju uposlenici Doma zdravlja Vogošća.

Sredstva za nabavku navedene opreme obezbijeđena su iz namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje planiranim iz programa rada i budžeta za 2025. godinu. Ukupna vrijednost nabavljene opreme iznosi 17.994,60 KM.

Sa ovom nabavkom unaprijeđuje se ukupan sistem zaštite i spašavanja na području općine Vogošća.

Članak preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća.