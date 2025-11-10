ŠKOLA ODBOJKE OKUPLJA VELIKI BROJ DJEVOJČICA

Od svog osnivanja, pa do danas Odbojkaški klub Vogošća ima mnogo uspjeha. Uprava kluba organizuje školu odbojke i tako pokušava da djeci približi ovaj sport. Školu odbojke trenira već oko 100 djevojčica podjeljenih u tri grupe.

Posjetili smo jedan od treninga, a njihova trenerica Ajmar Bjelopoljak ističe da sa djevojčicama uče osnovne tehnike odbojke a ujedno se druže i slobodno vrijeme provode korisno.

Djevojčice koje su nedavno počele trenirati kažu da im se ovaj sport već mnogo sviđa, nije teško trenirati i već su naučile osnove. Pored Ajmar sa djecom radi i trener Mirsad Bjelopoljak.

Nadaju se da će ove djevojčice nastaviti vrijedno trenirati i uspješne biti na takmičenjima.