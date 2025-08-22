SKAKAVAC TRAIL 2025: TRČI KROZ NETAKNUTU PRIRODU, PRIJAVI SE DO 25. AVGUSTA

Sarajevo će 6. septembra ponovo postati epicentar trail zajednice – Skakavac Trail ove godine se održava po deveti put. Ljubitelji prirode i trčanja imaće priliku da uživaju u nezaboravnoj avanturi na stazama koje vode kroz guste šume, planinske grebene i proplanke, sve do podnožja veličanstvenog vodopada Skakavac. Prijave i uplate kotizacija otvorene su do 25. avgusta putem zvanične stranice www.skakavactrail.ba, a zainteresirani sportisti i rekreativci mogu birati između nekoliko staza:

Maraton (42 km): Najduža i najzahtjevnija staza, namijenjena iskusnim trail trkačima. Čeka vas preko 1.900 metara visinskog uspona, strmi usponi do Bukovika, tehnički spustovi i dugački šumski putevi. Ova staza je pravi ispit izdržljivosti, ali i prilika da doživite Skakavac u njegovom punom, divljem sjaju.

Polumaraton (21 km): Idealna mjera između izazova i uživanja. Sa oko 1.000 metara uspona, staza vodi kroz najljepše dijelove šume, preko planinskih livada i vidikovaca. Dovoljno zahtjevna da pruži osjećaj pobjede, a opet dostižna i za one koji žele prvi put da se okušaju u ozbiljnijem trail formatu.

Rekreativna trka (10 km): Najbolji izbor za one koji žele osjetiti duh traila, ali bez ekstremnih izazova. Staza je brza i dinamična, prolazi šumskim stazama i pruža fantastične poglede na okolinu. Savršena za rekreativce, ali i za one koji žele testirati brzinu na kraćoj distanci.

Canicross (7,5 km): Posebna trka za ljubitelje pasa i njihove četveronožne prijatelje. Opuštena, zabavna i emotivna – kroz šumu i lagane uspone, u ritmu zajedničkog koraka. Ovdje rezultat nije u prvom planu, već druženje i posebna veza čovjeka i psa.

Porodični trail (4 km): Staza prilagođena svim uzrastima – lagani usponi, prohodne staze i mnogo prilika za osmijehe i zajedničke fotografije. Idealna prilika da roditelji, djeca, bake i dede zajedno zakorače u svijet traila i dožive prirodu na poseban način.

B2B trail (4 km): Takmičenje u formi team-buildinga – kolege rame uz rame, u duhu timskog rada i zajedničkog cilja. Zabavan i motivirajući format koji dodatno gradi prijateljstva i povezuje ljude kroz sport.

Skakavac Trail je mnogo više od sportskog događaja – to je zajednica ljudi koji dijele ljubav prema prirodi i zdravom životu. Svake godine trudimo se da ponudimo najbolje moguće iskustvo, bilo da neko dolazi po svoj sportski rezultat ili jednostavno da uživa u prirodi sa porodicom i prijateljima.

Sve informacije i prijave dostupne su na zvaničnoj stranici događaja: www.skakavactrail.ba.