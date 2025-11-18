SJAJAN NASTUP VICTORY-JA U BEOGRADU

Naš klub je ovog vikenda učestvovao na Imperium Openu u Beogradu, gdje
nas je predstavljalo 11 takmičara. Ponosni smo na ostvarene rezultate i
odlične nastupe naših članova!
Prvo mjesto – zlatne medalje
• Dilara Karić
• Emel Šehović
Drugo mjesto – srebrene medalje
• Hamza Hrbinić
• Ajša Spahić
• Merjem Mehmedović
• Hasan Hadrović
Treće mjesto – bronzana medalja
• Nejla Halilović
Čestitamo svim našim takmičarima na izvanrednim rezultatima! Vaš
trud, rad i posvećenost su se itekako isplatili.
Veliko hvala i roditeljima na konstantnoj podršci i razumijevanju.
Idemo zajedno ka još većim uspjesima na narednim takmičenjima!