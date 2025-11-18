SJAJAN NASTUP VICTORY-JA U BEOGRADU

Naš klub je ovog vikenda učestvovao na Imperium Openu u Beogradu, gdje

nas je predstavljalo 11 takmičara. Ponosni smo na ostvarene rezultate i

odlične nastupe naših članova!

Prvo mjesto – zlatne medalje

• Dilara Karić

• Emel Šehović

Drugo mjesto – srebrene medalje

• Hamza Hrbinić

• Ajša Spahić

• Merjem Mehmedović

• Hasan Hadrović

Treće mjesto – bronzana medalja

• Nejla Halilović

Čestitamo svim našim takmičarima na izvanrednim rezultatima! Vaš

trud, rad i posvećenost su se itekako isplatili.

Veliko hvala i roditeljima na konstantnoj podršci i razumijevanju.

Idemo zajedno ka još većim uspjesima na narednim takmičenjima!