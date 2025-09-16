SIMPTOMI ALERGIJA I KAKO IH UBLAŽITI

Alergije su sve prisutnije i teže se liječe. Simptome je ipak moguće ublažiti uklanjanjem alergena iz okruženja, izbjegavanjem boravka na otvorenom koliko je to moguće, jačanjem imuniteta, izbalansiranom prehranom i pravilnim uzimanjem propisane terapije. Bliži se jesen i jesenske alergije koje se razlikuju od ljetnih ili proljetnih. Doktor Adin Bevrnja ističe da alergije mogu biti iscrpljujuće i trajati mjesecima, što nepovoljno djeluje na imunitet i povećava osjetljivost na infekte. Stoga je poželjno dobro se pripremiti za bitku sa sezonskom alergijom. Kako su dani kraći i noći hladnije uz alergiju će se sve češće javljati i prehlada, kojoj su sklone i zdrave, a tek osobe koje pate od alergije. Uz polen, najčešći alergeni su životinjska dlaka, prašina i hrana. Simptomi alergije su curenje iz nosa, suzne oči, kihanje, kašalj, svrbež očiju i nosa, tamni krugovi ispod očiju.

Trebamo jačati imunitet ishranom, unositi kalcij u organizam.

Priroda u jesen pokazuje svoje najljepše boje. Neka vas alergija ne sprječava da uživate u njoj. Odaberite dan s minimalnom razinom polena i prepustite se čarima koje donosi jesen.