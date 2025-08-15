SIGURNOSNA SITUACIJA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA NA ZADOVOLJAVAJUĆEM NIVOU

Prema podacima nadležnih službi, sigurnosna situacija na području općine Vogošća trenutno se ocjenjuje kao zadovoljavajuća i stabilna ističe u razgovoru Dejan Barić načelnik Policijske uprave Vogošća. U proteklom periodu nisu zabilježeni ozbiljniji incidenti ili događaji koji bi mogli ugroziti sigurnost građana. Evidentirano je nekoliko manjih slučajeva narušavanja javnog reda i mira, kao i sporadični saobraćajni prekršaji, ali svi su brzo i efikasno riješeni.

PU Vogošća svakodnevno provodi preventivne i operativne aktivnosti, uključujući pojačane kontrole u saobraćaju, nadzor javnih površina te prisustvo policijskih patrola u svim naseljima. Poseban akcenat stavljen je na sprječavanje krivičnih djela, provala i krađa, a zahvaljujući blagovremenom reagovanju, broj ovih pojava je sveden na minimum.

Također, Barić ističe da je dobra saradnja građana sa policijom ključna u očuvanju stabilnog i mirnog okruženja. On naglašava da ovakvi rezultati ne bi bili mogući bez saradnje građana, koji svojim prijavama i informacijama značajno doprinose očuvanju sigurnosti. Stoga se apeluje na stanovnike Vogošće da i dalje budu oprezni, odgovorni i da bez odlaganja prijave svaki sumnjiv događaj.

Zajedničkim djelovanjem građana i policije, Vogošća i dalje zadržava status mirne i sigurne sredine, što je od posebnog značaja za kvalitet života svih njenih stanovnika.