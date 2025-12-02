SESTRE AZRA I LEJLA HODŽIĆ DJEVOJČICE ZLATNOG SRCA

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ je organizovalo još jednu akciju šišanja i doniranja kose za potrebe projekta „Moja kosa, tvoja kosa“ u kojoj su učestvovale i sestre Azra i Lejla Hodžić. Ono što je posebno kod ovih djevojičca jeste to da je Azra već tri puta donirala kosu, a njena sestra Lejla po drugi put. Pored toga što su hrabre, humane, u slobodno vrijeme bave se sportom, a obje kažu da će kad god budu imale priliku učestvovati u ovim i sličnim akcijama .

Ove djevojčice zlatnog srca svojim primjerom pokazale su kako trebamo živjeti i ponašati se, nasmijane i svjesne da će svojim postupcima izmamiti osmijeh kod djece kojima je potrebna pomoć i podrška svih nas.