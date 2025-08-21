ŠEST GODINA MAŠTOVITIH RADIONICA I EDUKATIVNIH SADRŽAJA U “TETI PRIČALICI”

Edukativno-kreativni centar „Teta Pričalica” sa ponosom obilježava šestu godinu postojanja i uspješnog rada. Tokom šest godina postojanja, centar je postao prepoznatljivo mjesto okupljanja djece, roditelja i ljubitelja knjige, mjesto gdje se mašta pretvara u stvarnost, a kreativnost potiče na nove ideje i prijateljstva.

Od svojih početaka, „Teta Pričalica” je kroz brojne radionice, kreativne časove, tematske događaje i susrete sa piscima uspjela okupiti veliki broj djece i odraslih, te ih podstaknuti na istraživanje svijeta knjiga, umjetnosti i kulture. Posebno mjesto zauzimaju edukativne aktivnosti koje na zanimljiv i pristupačan način približavaju djeci vrijednosti čitanja, učenja i izražavanja kroz igru i kreativni rad.

Kroz šest godina, iza „Tete Pričalice” stoje desetine realizovanih projekata, stotine održanih radionica i bezbroj osmijeha i toplih uspomena. Proslava godišnjice nije samo obilježavanje proteklog vremena, već i prilika da se zahvali svima koji su svojim povjerenjem i podrškom dali snagu da centar raste i razvija se. Tim „Tete Pričalice” poručuje da su posebno ponosni na zajedništvo i prijateljstva koja su nastala u proteklom periodu, te ističu da će i u budućnosti nastaviti širiti ljubav prema knjizi, stvaralaštvu i druženju.

Šest godina je značajan jubilej, ali i nova polazna tačka za buduće projekte i ideje koje će, sigurni su, privući još veći broj mališana, roditelja i svih onih koji vjeruju u snagu kreativnosti i znanja. Svim prijateljima, saradnicima i polaznicima upućena je iskrena zahvalnost što su dio priče „Tete Pričalice”, jer bez njih ova lijepa priča ne bi bila potpuna.