SEPTEMBAR – MJESEC BESPLATNOG UČLANJENJA U BIBLIOTEKU JU KSC VOGOŠĆA

U susret novoj školskoj godini i povratku svakodnevnim obavezama, JU KSC Vogošća pripremila je posebnu pogodnost za sve ljubitelje knjige – tokom cijelog mjeseca septembra omogućen je besplatan upis u biblioteku.

Ova akcija ima za cilj popularizaciju čitanja, ali i pružanje prilike svima koji vole knjigu da postanu članovi biblioteke bez plaćanja upisnine. Biblioteka JU KSC Vogošća raspolaže bogatim knjižnim fondom koji se stalno obnavlja i prilagođava potrebama čitalaca – od stručne literature, udžbenika, priručnika, do romana, zbirki poezije i knjiga za najmlađe.

Besplatno članstvo omogućava korisnicima pristup stotinama naslova, kao i učešće u različitim aktivnostima koje biblioteka organizuje tokom godine, poput promocija knjiga, radionica i edukativnih programa.

Iz biblioteke JU KSC Vogošća pozivaju učenike, studente i osobe koje imaju više od 65 godina, ali i sve one koji vole da istražuju svijet knjige da iskoriste ovu priliku i učlane se u biblioteku. Akcija traje do kraja septembra, a upis možete obaviti u prostorijama biblioteke JU KSC Vogošća.

Radno vrijeme sa čitaocima je svaki radni dan od 9-15h, a četvrtkom do 18h.

Neka čitanje postane dio vaše svakodnevice!