SELIM SPAHIĆ DOBITNIK PLAKETE HUMANISTA GODINE OPĆINE VOGOŠĆA

Ovogodišnji dobitnik “Plakete humanista godine” Općine Vogošća je Selim Spahić iz vogošćanskog naselja Gora poznat kao cijenjen i dobar čovjek spreman pomoći svakome kome je pomoć potrebna. Dokazao je to bezbroj puta tokom svog života, a poznat je i kao redovan davalac krvi koju je dao stotinu puta. Krv je počeo darivati kao mladić tokom služenja vojnog roka, darovao je tokom agresije na BiH kada je bila potrebna ranjenicima, a više od dvije decenije krv svaka tri mjeseca daruje u CK Općine Vogošća.

Ovom poznatom humanisti, na svu sreću, krv nikad nije bila potrebna iako je kao profesionalni vozač radni vijek proveo na točkovima. Ukoliko nekome zatreba krv ne oklijeva ni sekundu. Tako nam je ispričao anegdotu kada je tokom posjete prijatelju koji je bio u bolnici saznao da jedan čovjek čeka na hitnu operaciju, ali da nema dovoljno potrebne krvi. Selim nije imao dilemu nego je odmah, na čuđenje svih jer mu je čovjek bio nepoznat, ponudio svoju krv tako da su doktori mogli izvršiti operaciju.

Osim dobrovoljnog darivanja krvi ovaj nasmijani čovjek svima pruža podršku i pomoć ukoliko im treba. Na Selima Spahića, muža, oca, dedu ponosni su svi članovi njegove porodice, ali ponosni su i svi ostali koji ga poznaju tako da smo sigurni da je “Plaketa humanista godine” Općine Vogošća otišla u prave ruke.