SEKCIJA MLADIH ANTIFAŠISTA UABNOR VOGOŠĆA SUTRA ORGANIZUJE PANEL DISKUSIJU

U organizaciji Sekcije mladih antifašista UABNOR-a Vogošća u maloj sali Općine Vogošća sutra će biti održana panel diskusija pod nazivom „Sigurnosne prijetnje za Evropu: Ratna žarišta, rast desnice i fašističkih tendencija sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”. Moderator će biti sociolog Vedad Hasanović, panelisti historičar Slobodan Šoja i politolog Haris Čutahija. Panel diskusija počinje u 18.30 minuta.

Panel ima za cilj da otvori prostor za razgovor o savremenim sigurnosnim izazovima i društveno-političkim procesima koji oblikuju današnju Evropu. Učesnici će govoriti o aktuelnim ratnim žarištima, rastućem djelovanju ekstremno desničarskih i fašističkih pokreta, te o tome kako se te pojave odražavaju na stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine.

Sekcija mladih antifašista UABNOR-a Vogošća ovim događajem želi potaknuti mlade ljude na promišljanje, dijalog i aktivno učešće u očuvanju vrijednosti mira, tolerancije i antifašizma.

Panel diskusija je otvorena za javnost, a svi zainteresovani građani pozvani su da prisustvuju i daju svoj doprinos ovoj važnoj temi.