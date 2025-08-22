SEJDALIJA SEJFIĆ DOBITNIK ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA

Ove godine je 18 građana Vogošće dobilo Zahvalnicu od svoje Općine za doprinos razvoju lokalne zajednice koje su im uručene na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća upriličenoj povodom Dana općine. Među onima koji su dobili Zahvalnicu je i Sejdalija Sejfić koji je dugi niz godina obavljao funkciju predsjednika savjeta MZ Blagovac čiji su ga građani i predložili za Zahvalnicu.

Sejdalija je neizmjerno ponosan jer je njegov rad i angažman prepoznat kao kvalitetan, a priznanje mu još više znači jer su ga predložili sami građani. Inače, Sejdalija ima 57 godina, oženjen je i otac troje djece podjednako uspješne kao i on. Dao je izuzetan doprinos tokom Odbrambeno-oslobodilačkog rata od 92-95. kao pripadnik Specijalne jedinice policije u odbrani Domovine. Priznanje koje mu je dodiljeljeno samo mu je dodatni motiv da i ubuduće bude aktivni član svoje lokalne zajednice.