SEDMICA SOLIDARNOSTI: VRIJEME JE ZA DOBROTU I ZAJEDNIŠTVO

U okviru obilježavanja Sedmice solidarnosti (24.–31. oktobra 2025. godine), širom Bosne i Hercegovine realizuju se različite aktivnosti s ciljem promovisanja humanosti, empatije i zajedništva. Ovo je period u kojem se podsjećamo na važnost međusobne pomoći i podrške, posebno prema onima koji se nalaze u teškoj životnoj situaciji.

Crveni križ Općine Vogošća, realizovaće akciju prikupljanja prehrambenih i drugih artikala za socijalno ugroženo stanovništvo, te je upućen apel građanima da svojim donacijama u prehrambenim i higijenskim artiklima, ogrijevu, odjeći i obući, pomognu u skladu sa svojim mogućnostima one koji teško žive.

Solidarnost nije samo riječ, to je djelo koje gradi povjerenje, donosi osmijehe i ulijeva nadu. Bilo da se radi o pružanju materijalne pomoći, volonterskom radu, podršci starijim osobama, bolesnima ili djeci bez roditeljskog staranja, svaki gest dobrote doprinosi jačanju osjećaja zajedništva u našem društvu.

Sedmica solidarnosti podsjeća nas da male stvari čine velike promjene, da je dovoljno malo pažnje, vremena ili dobrog djela da nekom uljepšamo dan i vratimo vjeru u ljude.