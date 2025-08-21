SAVEZ “SUMERO” JAČA KAPACITETE SA CILJEM PODRŠKE OSOBAMA SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

Savez “Sumero” koji postoji i uspješno djeluje već 25 godina ovaj put, uz podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, realizuje projekat proširenja i unaprjeđenja kapaciteta sa ciljem jačanja podrške osobama sa invaliditetom.

U okviru potpuno novog razvojnog programa socijalnih usluga Sumero je nabavio opremu i prostor, odnosno tri mobilna kontejnera koja imaju višestruku namjenu, ali prije svega služe za okupacionu terapiju za osobe sa inteletualnim teškoćama. Sumero kontinuirano provodi različite projekte razvojno orjentisane koji spajaju socijalnu uslugu, ekologiju i obrazovanje, odnosno stalnu edukaciju, a nova oprema i kontejneri će unaprijediti osnaživanje osoba sa intelektualnim teškoćama.

Trenutno u program Saveza “Sumero” učestvuje oko 150 osoba, a kontejneri će neki od njih koristiti su mobilni i u slučaju projektnog osnaživanja u nekim drugim gradovima ili mjestima mogu se premjestiti. Direktor Saveza “Sumero” Haris Haverić dodaje da se kontejneri u slučaju potrebe u roku od 24 sata mogu premjestiti sa uspostavljenim programom bilo gdje i bilo kad.