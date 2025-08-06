SANIN ČELIK, VOGOŠĆANSKI KOŠARKAŠ SLIJEDI SVOJ SAN

Da je Općina Vogošća pravi rasadnik sportskih talenata potvrđuju odlični uspjesi koje ostvaruju kako u BiH, tako i izvan njenih granica. Stasavali su u vogošćanskim klubovima neki od sportista koji su karijeru nastavili graditi daleko od svoje zemlje i tako promovisati sport, Općinu, ali i državu iz koje dolaze. Jedan od njih je mladi i talentovani košarkaš Sanin Čelik koji je svoju karijeru prije 10-ak godina započeo u KK „Vogošća“.

Sanin trenutno košarku igra u Njemačkoj gdje je dobio priliku da pokaže svoj raskošni talenat. Dobro su ga prihvatili u novom klubu, a tokom svoje karijere je više puta dobivao različita priznanja kao najbolji strijelac, igrač i sl.

Slobodno vrijeme je iskoristio da posjeti svoju Vogošću, porodicu i prijatelje. Želimo mu da ostvari blistavu karijeru i svoje snove.