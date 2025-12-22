RUKOMETAŠI VOGOŠĆE SLAVILI PROTIV EKIPE KONJUHA

U dinamičnom prvom poluvremenu igralo se gol za gol, a na odmor se otišlo sa rezultatuatom 18:18. Sličan ritam nastavljen je i u drugom dijelu. Konjuh je u posljednjim sekundama imao priliku da dođe do neriješenog rezultata, ali Renato Čajić nije imao sreće i tako je utakmica riješena u korist Vogošće.

U redovima Konjuha najefikasniji su bili; Renato Čajić sa 7 pogodaka, Nermin Smajić sa 6, Dušan Živanov sa 5 i Rijad Sinanović sa 4 gola. Kod domaće ekipe istakao se Amar Amitović sa 9 pogodaka, Ermin Ombaša je postigao 6, dok su Haris Đapo i Simon Mrda dodali po 4 gola.