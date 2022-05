RUKOMETAŠI VOGOŠĆE PORAZOM OD VISOČKE BOSNE IZGUBILI ŠANSU ZA EVROPU

U utakmici 28.kola Premijer rukometne lige Bosne i Hercegovine RK Bosna je u dvorani „Amel Bečković“ savladala RK Vogošća rezultatom 27:26. Za obje ekipe ovaj meč je bio važan, Vogošći da ostane u borbi za gornji dio tabele koji vodi u Evropu, a gostima iz Visokog da obezbjede opstanak u Premijer ligi. U prvom poluvremenu rukometaši Vogošće su konstantno imali vodstvo. Gosti se nisu predavali i 2. minute prije kraja su izjednačili, a u posljednjoj i došli do vodstva sa kojim su i otišli na odmor. Bilo je 14:13 gostujući sastav. U nastavku utakmice gosti su zadržali prednost i čak su je vremenom i povećavali do maksimalnih 5 golova. Igrači trenera Skopljaka nisu mogli doći do preokreta. Kod rezultata 27:26 gosti su imali napad, nakon izgubljene lopte ostalo je nedovoljno vremena da Vogošća pogodi i da se utakmica završi neriješenim rezultatom. Ipak su gosti imali razlog za slavlje, jer je rezultat ostao 27:26. Uslijedilo je veliko slavlje gostujućih igrača i navijača koji su u Vogošću došli u velikom broju. Uprava i trener Vogošće nisu bili zadovoljni suđenjem što su istakli nakon utakmice.

Po 6 pogodaka postigli su igrači Bosne Halilbegović, Osmanhodžić i Omanović, dok je kod Vogošće najbolji strijelac bio Ombaša sa 5 postignutih pogodaka. Efendić je ubilježio 10 odbrana, a Alihodžić 6. Porazom je Vogošća izgubila šanse za plasmanom u Evropu. Do kraja sezone ostala su još dva kola. Naši rukometaši gostuju Maglaju i dočekuju Gračanicu, a Bosna u Visokom igra protiv Izviđača i gostuje Krivaji.

Rukometaši Borca novi su prvaci Bosne i Hercegovine, iako su u okviru 28. kola poraženi na domaćem terenu od ekipe Gračanice.