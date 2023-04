ROMAN POD NAZIVOM „VOLIM TE, REKLA JE SEBI“ AUTORICE LEJLE MOTORUGE PROGLAŠEN KAO NAJBOLJA DOMAĆA KNJIGA 2022. GODINE

Vogošćanka Lejla Motoruga je mlada književnica, a sa svojim romanom prvijencem postigla je mnogo i osvojila važne nagrade. Roman pod nazivom “Volim te rekla je sebi” proglašen je najboljom domaćom knjigom, a prvo mjesto osvojila je i na natječaju pod nazivom Moja prva knjiga. Sa Lejlom smo razgovarali o književnom putu i planovima u narednom periodu.

Roman “Volim te, rekla je sebi” nastao je sasvim slučajno. Iskrena da budem, nisam nikada imala u planu da izdam knjigu. On je nastao u doba kada je sve bilo zatvoreno zbog koronavirusa. S obzirom na to da nam je bilo uskraćeno kretanje provodila sam puno vremena kod kuće. Odlučila sam se da to vrijeme na najbolji moguće način iskoristim i počela sam svoj roman pisati, kazala je Lejla.

Godinu dana poslije, kada sam ga napisala javljala sam se mnogim izdavačkim kućama. Međutim, svi su me odbili ili ignorisali. Novac od prodaje svojih primjeraka donirala sam Udruženju Srce za djecu oboljelu od raka. Skupila sam 1.411 KM. Godinu dana poslije, roman mi je prema online analitici proglašen kao najbolja domaća knjiga 2022. godine.

Lejla trenutno piše novu knjigu o čemu će nam govoriti u narednom periodu.