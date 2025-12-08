RK “VOGOŠĆA” POBIJEDIO EKIPU ZRINJSKOG REZULTATOM 26:25

Rukometaši Vogošće u subotu su upisali još jednu pobjedu. Na domaćem parketu su dočekali ekipu Zrinjskog iz Mostara i u neizvjesnoj utakmici do samog kraja goste pobijedili sa minimalnom razlikom rezultatom 26:25.

Vogošćani su nakon dva poraza ostvarili pobjedu koja im mnogo znači. U razgovoru sa trenerom RK “Vogošća” Goranom Tomićem smo saznali da je atmosfera u ekipi odlična iako imaju povrijeđene igrače. Pobjeda im je bila potrebna kako bi ostali u vrhu tabele, dodaje Tomić.

Na ovoj utakmici je briljirao goman domaće ekipe, Kenan Mutapčić koji je odbranio neke gotovo sigurne golove. U izjavi za našu RTV kapiten vogošćanskog rukometnog kluba Ermin Ombaša se zahvalio gostima na fer i korektnoj igri, kao i publici koja ih je bodrila tokom cijele utakmice.