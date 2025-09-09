RK “VOGOŠĆA” IZBORIO PLASMAN U DRUGO KOLO EHF KUPA

Rukometni klub “Vogošća”, u prvoj utakmici EHF evropskog rukometnog kupa savladala je kolege “Handball Esch” iz Luxemburga rezultatom 44 : 31, te se tako plasirala u naredno kolo ovog prestižnog evropskog takmičenja. Rukometaši Vogošće priredili su iznenađenje i nakon dvomeča protiv luksemburškog Handball Escha izborili plasman u drugo kolo EHF Kupa.

U prvoj utakmici u Luksemburgu, domaćini su slavili ubjedljivim rezultatom 42:31 i činilo se da Vogošćanima ostaje samo oproštaj od Evrope. Međutim, u revanšu Vogošća je ostvarila gotovo nevjerovatnu pobjedu rezultatom 44:31, čime je anulirala kompletan zaostatak iz prvog meča. Pošto je ukupni rezultat bio izjednačen, pristupilo se izvođenju sedmeraca. Više koncentracije i smirenosti imali su rukometaši Vogošće, koji su savladali rivala i osigurali plasman u narednu rundu takmičenja.