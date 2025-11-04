RASPISAN POZIV ZA UPIS UČENIKA U PRODUŽENI BORAVAK U OŠ “ZAHID BARUČIJA”

Drugog septembra u OŠ „Zahid Baručija“ svečano su otvorene nove prostorije – dograđenog dijela škole. Bio je ovo jedan od najznačajnijih trenutaka u historiji škole, jer su učenici i nastavnici dobili bolje i kvalitetnije uslove za rad. U okviru dogradnje škole napravljen je i produženi boravak nakon čega je raspisan poziv za Upis učenika u produženi boravak za školsku 2025/26. Upis traje do 07.11.2025. godine a uredno popunjen prijavni obrazac i potrebnu dokumentaciju za upis u produženi potrebno je dostaviti u sekretarijat škole. Šta je sve potrebno za upis i na koji način možete upisati svoju djecu, te ostale informacije o produženom boravku u ovoj školi možete pronaći na stranici OŠ „Zahid Baručija.