RASPISAN JAVNI POZIV ZA POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U 2025.GODINI ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u Registar poljoprivrednog gazdinstva (RPG) i Registar klijenata (RK) u nadležnoj općinskoj Službi.

Javni poziv obuhvata sufinansiranje troškova nabavke nove poljoprivredne mehanizacije (poljoprivredne mašine, mehanizacija, oprema i priključci) u iznosu od 1-30% vrijednosti mehanizacije, što aplikant/poljoprivredni proizvođač dokazuje računima o kupovini koja je nabavljena u 2025. godini.

Procenat sufinansiranja će biti utvrđen shodno visini raspoloživog Budžeta namjenjenog za ovaj projekat i ukupne vrijednosti kupljene mehanizacije/pristiglih prijava.

Maksimalan iznos poticaja koji aplikant može ostvariti po ovom javnom pozivu iznosi do 3.000,00 KM.

Mehanizacija koja je nabavljena na lizing, polovna ili putem komisione prodaje neće se uzimati u razmatranje i zahtjev će biti odbijen.

Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Općine Vogošća je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju ovog Javnog poziva.

Dokumenti koji se prilažu moraju biti orginal ili ovjerena kopija.

Rok za prijavu na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja.

Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na protokolu Općine Vogošća, ili putem pošte na adresu: Općina Vogošća, Ul. Jošanička br. 80, Vogošća sa naznakom za Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2025. godini za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije.

Općina Vogošća ne snosi nikakve troškove u postupku prikupljanja i podnošenja prijava na javni poziv.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti u kancelariji broj 66/III sprat, ili na tel.

033-586-422.